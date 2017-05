Kolom2017 winnend ontwerp voor liftbekisting de Oversteek

NIJMEGEN - Het winnend ontwerp voor de liftbekisting bij de Oversteek is bekend. Uit de 35 kunstenaars die een ontwerp inzonden is Marcel Blom met ‘Kolom 2017’ de winnaar. De vraag was om de bekisting te voorzien van een tijdelijk kunstwerk. De lift bij de brug De oversteek is bekist om vernieling te voorkomen.

De bekisting zit de komende jaren nog rondom de lift en de houten platen zorgen voor de basis voor een tijdelijk kunstwerk. Het kunstwerk moet zorgen voor een positieve uitstraling en moet ongewenste uitingen voorkomen. De opdracht moet uiterlijk 6 juli 2017 klaar zijn. De verwachting is dat het kunstwerk drie tot vijf jaar blijft staan. Meer gedetailleerde informatie over het kunstwerk is te vinden op www.thebigdrawnijmegen.nl en www.marcelblom.nl

Door: Mediapartner N1. De lokale omroep van Nijmegen. Correctie melden