BuitenGewoon, Harm zwerft door Gelderland uitzending 27 mei | Arkemheen Polder

BuitenGewoon, Harm zwerft door Gelderland in de Arkemheen Polder

NIJKERK - Presentator Harm Edens gaat zaterdag op zoek naar weidevogels in de Arkemheen Polder. De weidevogel heeft het slecht in Nederland. Maar juist in deze polder komt een aantal zeldzame vogels nog wél voor.



Boer Wulf van den Pol kijkt toe hoe presentator Harm Edens een slootje oversteekt De boer en zijn weidevogels Boer Wulf van den Pol kijkt toe hoe presentator Harm Edens een slootje oversteekt Boer Wulf van den Pol is dol op weidevogels. Hij brengt ieder jaar precies in kaart waar de vogels op zijn land nestelen. Hij maait het veld pas vanaf 15 juni, als de jongen van de weidevogels de tijd hebben gehad om uit te vliegen.

Harm houdt een jonge vogel vast zodat die geringd kan worden Sovon ringt de jonge vogels Harm houdt een jonge vogel vast zodat die geringd kan worden Sovon Vogelonderzoek Nederland houdt de stand van de vogels in Nederland bij. Zoveel mogelijk vogels worden geringd, om te kunnen monitoren hoe het met ze gaat. Frank Majoor van Sovon laat Harm Edens zien, hoe hij jonge vogels in het veld ringt. Een ontroerende gebeurtenis vindt Harm. 1 miljoen euro van de provincie Gelderland Ook de provincie Gelderland maakt zich druk over het verdwijnen van de weidevogels. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk vertelt in het programma over de manier waarop de provincie zich inzet. Ruim 1 miljoen euro is ingezet om gebieden te creëren waar de vogels goed gedijen. BuitenGewoon, Harm zwerft door Gelderland ziet u iedere zaterdag op TV Gelderland vanaf 17.20 uur, ieder uur herhaald.