Hogenkamp voor het eerst naar hoofdtoernooi Roland Garros

DOETINCHEM - Tennisster Richèl Hogenkamp uit Doetinchem heeft vrijdag het hoofdtoernooi bereikt van de Open Franse tenniskampioenschappen op Roland Garros.

Ze versloeg in de derde en beslissende kwalificatieronde op overtuigende wijze de Britse Heather Watson. Net als tijdens de vorige wedstrijden in de voorronde was de 25-jarige Hogenkamp in twee sets klaar (6-0 en 6-3).

Het is voor het eerst dat de Achterhoekse zich plaatst voor het hoofdtoernooi in Parijs. Vorig jaar werd Hogenkamp uitgeschakeld in de kwalificatieronden. Hogenkamp won vorige week nog een toernooi in Zuid-Frankrijk en vorige maand schreef ze ook al een toernooi in Tunis op haar naam. Daardoor is ze gestegen naar plek 105 op de wereldranglijst. Het grote doel van Hogenkamp is al twee jaar om de top 100 binnen te dringen.

Door het succes van Hogenkamp heeft Nederland opeens drie speelsters in het tweede grandslamtoernooi van dit jaar. Kiki Bertens was al geplaatst voor het hoofdtoernooi op Roland Garros. Uit het kwalificatietoernooi komt later vandaag ook nog de winnares van de partij tussen Arantxa Rus en Quirine Lemoine.

Hogenkamp zal zondag opnieuw in actie komen in Parijs. De tegenstander is nog niet bekend.