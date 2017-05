Hogenkamp door naar hoofdtoernooi Roland Garros

DOETINCHEM - De Achterhoekse tennisster Richèl Hogenkamp heeft vrijdag het hoofdtoernooi bereikt van de Open Franse tenniskampioenschappen op Roland Garros.

Vorig jaar werd Hogenkamp uitgeschakeld in de kwalificatieronden voor het toernooi. Dit jaar versloeg ze in de derde en beslissende kwalificatieronde de Britse Heather Watson in twee sets: 6-0 6-3

Daarmee heeft Nederland opens drie speelsters in het tweede grandslamtoernooi van dit jaar. Kiki Bertens is geplaatst op Roland Garros. Uit het kwalificatietoernooi komt ook nog de winnares van de partij tussen Arantxa Rus en Quirine Lemoine.

Beide speelsters komen later op vrijdag in actie.