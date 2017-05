Oud-burgemeester moet niets hebben van 'IS-kooi'

DOESBURG - In de discussie over het terugplaatsen van de zeer omstreden drilkooi in Doesburg heeft zich nu ook een prominent inwoner van de Hanzestad gemeld. Ereburger en voormalig burgemeester Hermen Overweg moet niets hebben van zo'n kooi. Hij trekt zelfs de vergelijking met de praktijken van de Islamitische Staat (IS), waar ook nu nog vrouwen gekooid worden om in het openbaar bespot te worden.

In een ingezonden brief aan de redactie van DoesburgDirect.nl zet Overweg zijn bezwaren uiteen tegen het plan om een replica van de 18de-eeuwse Doesburgse drilkooi te plaatsen bij het stadhuis. De voormalig burgemeester schrijft, dat de bezwaren tegen de komst van de drilkooi van verschillende aard zijn.

'Kooien om vrouwen te verkopen of te vernederen'

‘Eén ervan is dat niet de oorspronkelijke houten drilkooi wordt nagebouwd, maar een vereenvoudigde metalen versie. Die lijkt meer op de kooien waarin de Islamitische Staat (IS) in Syrië vrouwen zet om ze te verkopen als slavin, of om ze te vernederen,' aldus Overweg. Hij werpt voorstanders van herplaatsing 'omdat het zo’n leuke toeristische attractie is en het extra bezoekers naar Doesburg zal trekken' voor de voeten: 'Zullen de kooien van IS in Syrië over 200 jaar ook worden herplaatst omdat hun kooien, waarin vrouwen werden vernederd, zo’n leuke toeristische attractie vormen?’.

De voormalig burgemeester zegt tegen Omroep Gelderland, dat hij 1 van de 104 Doesburgers is die inmiddels bij de gemeente bezwaar hebben aangetekend. Een getal dat overigens gestaag groeit. De voormalig burgemeester is al jaren een fel tegenstander van de plannen. 'Toen ik nog burgemeester was tussen 1991 en 2008 waren er verschillende initiatieven om de kooi terug te plaatsen. Het college van B&W was toen nooit voorstander.'

Moeder werd verbannen

'Wat in de achttiende eeuw in Doesburg gebeurde, was zwaar,' zegt Overweg. Hij geeft een voorbeeld. Een Doesburgse, moeder van twee kinderen kreeg een buitenechtelijk kind. Zij kreeg als straf de drilkooi, waar zij vernederd werd en daarna moest zij zelfs de stad uit. Ze werd verbannen. En de man? Hij kreeg een lichte straf en hertrouwde het volgend jaar gewoon in de stad!'

De bezwaarmakers hebben ook de gemeenteraad van Doesburg een brief geschreven, waarin ze hun bezwaren tegen de kooi kenbaar maken. Het CDA Doesburg heeft inmiddels als eerste van de politieke partijen laten weten tegen terugplaatsing van zo'n kooi te zijn