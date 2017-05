De Groot ziet goed gevoel bij spelers NEC ondanks nederlaag

NIJMEGEN - NEC-trainer Ron de Groot constateerde een positieve stemming bij zijn spelers ondanks de 1-0 nederlaag tegen NAC.

"We hebben een goed gevoel over het veldspel dat we hebben laten zien. Het verschil was groot, maar dat druk je niet uit in goals.We raken de lat een paar keer en hadden eigenlijk twee strafschoppen moeten hebben."

De Groot had nog even speciale aandacht voor Michael Heinloth, die in de fout ging bij de 1-0. "Ik heb hem gezegd dat hij dit snel moet vergeten. Dat gebeurt nu eenmaal. Verder hebben we een schorsing met Julian von Haacke. De blessure van Lorenzo Burnet lijkt mee te vallen. Hij had een blokkade in zijn heup, maar er is een grote kans dat hij zondag kan spelen."