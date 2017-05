NEC-schlemiel Heinloth wil zijn domme blunder goedmaker

NIJMEGEN - Door een enorme fout van Michael Heinloth verloor NEC donderdag met 1-0 van NAC en daardoor staat er heel veel druk op de return zondag.

De Duitse rechtsback is zeer schuldbewust. "Ja, het was een domme blunder. Ik moet eroverheen zien te komen. Want we moeten er alles aan doen om het zondag goed te maken."

De spelers waren coulant voor Heinloth. "Ik was enorm aangeslagen. Maar de spelers kwamen meteen naar mij toe en hebben gezegd dat ze achter mij blijven staan. We moeten nu allemaal bij elkaar blijven en zondag doelpunten maken. We waren veel sterker en hebben prima gespeeld, maar misten onze kansen. En dan door mijn fout wordt het 1-0. Na een wedstrijd is het altijd lastig om in te slapen en nu heb ik er nog wel over nagedacht, maar toch nog wat kunnen slapen. Ik speelde verder een goede wedstrijd, behalve die domme actie dan."

Geen derde degradatie

De Duitser is al twee keer gedegradeerd met Paderborn. "Dat gaat me geen derde keer gebeuren. Daar ga ik mij 100 procent voor inzetten. We hebben zo'n hechte, sterke groep, dat ik erin geloof. Met het publiek erachter moet het lukken."