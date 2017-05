Onderzoek naar Thomashuis Tiel

TIEL - Er loopt op last van de inspectie (IGZ) een onderzoek naar het Thomashuis in Tiel. Een Thomashuis biedt woonruimte aan een kleine groep meervoudig gehandicapten. Het huis wordt geleid door een vast echtpaar of samenwonende partners met een professionele achtergrond op het gebied van gehandicaptenzorg. Deze zogenoemde zorgondernemers wonen zelf in het huis.

Het Thomashuis Tiel heeft sinds 13 maart een interim-manager die de vorige zorgondernemers vervangt. TV-programma EenVandaag kreeg inzage in de financiële stukken van het huis. Uit die stukken blijkt dat de zorgondernemers aan het einde van het jaar bijna een derde van de pgb-gelden overhouden als ondernemerswinst. Hoogleraar openbare financiën Harrie Verbon zag de stukken in voor EenVandaag. Verbon: “Er wordt een winst geboekt van meer dan 2 ton op een budget van 700.000 euro. Ik vind dat buitenproportioneel.

'Er is ook wel wat gebeurd'

Interim-manager Gerard Meijer is ingevlogen vanuit Helmond omdat het Tielse zorgechtpaar volgens hem plotsklaps is vertrokken. 'Er zou per 1 augustus of 1 september een nieuw zorgechtpaar komen, maar dat duurde kennelijk te lang. Er is ook wel wat gebeurd,' aldus Gerard Meijer. 'Ze hebben te lang doorgewerkt.'

'Bejegening niet okay'

Volgens de interim-manager zou daardoor de 'bejegening' naar sommige cliënten 'niet okay' zijn geweest. 'Een aantal ouders klaagde dat hun kind zou zijn achtergesteld,' aldus de interim-manager. Hij benadrukt dat er vanuit de ouders een brief gestuurd is naar EenVandaag 'dat de situatie nu goed is.'

Wanneer het onderzoek naar het Thomashuis Tiel is afgerond, is nog niet duidelijk.