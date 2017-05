Heel hoge zonnekracht: goed insmeren vandaag!

Foto: Pexels

ARNHEM - Goed insmeren is uiteraard altijd verstandig, maar zeker deze vrijdag is het belangrijk. De zonkracht is heel hoog, zegt weervrouw Margot Ribberink van MeteoGroup.

'Het is een heel schone, droge lucht. Dat betekent een heel hoge zonkracht, kracht 7. Heel goed insmeren', adviseert Ribberink. 15 minuten in de zon zitten, kan bij zonkracht 7 al tot een rode huid leiden, waarschuwt het RIVM. Het weerpraatje met Margot Ribberink: Het is een zonovergoten vrijdag, bij 27 à 28 graden. Zaterdag wordt het meer dan 30 graden. Zondag en maandag neemt de kans op een onweersbui toe, zegt Ribberink.