Zorgen over de weidevogel, maar wat is de oplossing?

Foto: Staatsbosbeheer

KLARENBEEK - Het is vijf voor twaalf voor de weidevogels in Nederland. Daar zijn alle betrokken partijen het wel over eens. Maar wat is de oorzaak en hoe gaan we dit probleem oplossen? Natuurbeschermers en natuurliefhebbers worden het niet eens.

Een zonnige middag in een weiland in Klarenbeek. Weidevogelbeschermer Jan Peters loopt van 'Oene tot Loenen' door weilanden om boeren met stokjes te attenderen over waar de weidevogels zich bevinden. Het aantal nesten is de afgelopen jaren dramatisch afgenomen. En dus trekken vandaag de weidevogelbeschermers, de boer en de jager samen op om aandacht te vragen voor de weidevogel. Teveel natuurlijke vijanden 'Natuurlijk raakt de boer weleens een nest met maaien, dat is altijd zo geweest,' legt jachtopziener Jan Jutten uit. 'Ik ben er van overtuigd dat de weidevogel teveel natuurlijke vijanden heeft. Er zijn veel ooievaars, roofvogels en vossen.' Op vossen mag gejaagd worden, maar niet overal; 'kijk hier, een vossenhol, naast het spoor, daar mag ik niet jagen, maar het ligt pal naast een weidevogelgebied.' 'Ooievaars niet goed voor de weidevogels' Ook de boeren hebben de afgelopen jaren verandering gezien in de natuur. 'Afgelopen winter liep er nog een vos bij mij langs de schuur', aldus melkveehouder Arnold van Bussel. 'Als ik ga maaien dan vliegen er zo vier ooievaars achter mijn trekker, een prachtig gezicht, maar niet goed voor de vogels hier.' Het steekt de heren dan ook behoorlijk dat de Apeldoornse Partij van de Dieren voorman Harry Voss zegt dat de boeren te vroeg maaien en zo de nesten kapot maken. Van Bussel: 'Hij stelt nu vragen in de Apeldoornse gemeenteraad en zegt op Facebook dat wij de nesten kapot maaien. Waarom komt hij niet met ons naar een oplossing zoeken voor het probleem?' Zorgen over weidevogels op Facebook Harry Voss maakt zich ook grote zorgen om de weidevogels. Tijdens een fietstochtje in het buitengebied van Apeldoorn constateert hij dat er nauwelijks weidevogelnesten gemarkeerd worden. Hij uitte zijn zorgen op Facebook en vraagt aan de verantwoordelijk wethouder of de gemeente Apeldoorn er alles aan doet om de weidevogels te beschermen. Voss denkt niet dat het aan de ooievaars of vossen ligt.