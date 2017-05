FortaRock in 2018 definitief terug in Goffertpark

NIJMEGEN - Het metalfestival FortaRock keert volgend jaar definitief terug. Het festival zal op vrijdag 1 juni en zaterdag 2 juni plaatsvinden in het Goffertpark. Volgens het metalfestival is er voor 2018 weer genoeg aanbod om het festival weer te houden.

Het festival werd sinds 2009 jaarlijks georganiseerd, maar slaat dit jaar over. De organisatie kreeg te kampen met stijgende kosten en kon dit jaar niet genoeg goede bands boeken.



FortaRock heeft grote namen op het podium gehad. Zo traden bij eerdere edities onder meer Volbeat, Iron Maiden en Rammstein op.

De 'aftermovie' van Fortarock 2016:

Zaterdag kunnen metalfans alvast hun hart ophalen. In Doornroosje is dan het concert ‘FortaRock in the City’. Bij dit evenement treden tien bands op, waarvan zes uit het buitenland komen.