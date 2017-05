Gevaarlijke man ontsnapt uit inrichting

KLEVE - Een 35-jarige man is donderdagavond ontsnapt uit een gesloten afdeling van een psychiatrische kliniek in Bedburg-Hau, niet ver van Nijmegen. Volgens de politie in Kleef kan hij gewapend zijn.

Hij en een ander bedreigden personeelsleden en vielen hen ook aan. De 35-jarige wist vervolgens te ontsnappen door over een vier meter hoge muur te klimmen. 'De man is extreem sportief', zegt een politiewoordvoerder. De andere man wist de muur niet over te komen en kon aangehouden worden.

Een verpleger raakte zwaargewond bij de ontsnapping en moest naar het ziekenhuis.

'Onberekenbaar en gevaarlijk'

De voortvluchtige is volgens de politie in Kleef 'onberekenbaar en gevaarlijk'. Hij moet dan ook niet aangesproken worden. Hij zit vanwege diefstallen en verzet tegen agenten in de kliniek voor mensen met een psychiatrische ziekte of verslavingsprobleem.

Signalement van de man

Hij is 1.68 meter, heeft kort donkerblond haar, een zeer sportief gespierd lichaam en is ongeveer 75 kilo zwaar. Hij droeg een lilakleurig T-shirt en een blauwe broek.