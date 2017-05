Na fouten ziekenhuis: 'nieuw onderzoek naar registratie spermadonoren'

ARNHEM - Stichting Donorkind is geschokt door het nieuws over de fouten die ziekenhuis Rijnstate heeft gemaakt bij de registratie van spermadonoren. De stichting wil zo snel mogelijk nieuw onderzoek naar de administratie van spermadonoren bij het Arnhemse ziekenhuis.

Dat er fouten zijn gemaakt blijkt uit uit een rapport van de inspectie voor de Gezondheidszorg dat in bezit is van Omroep Gelderland. In de periode tussen 2004 en 2014 heeft het ziekenhuis bij zeker 15 zaaddonoren de regels overtreden. In sommige gevallen is er per donor sprake van ten minste 50 kinderen, twee keer zoveel als het wettelijk maximum van 25 kinderen per spermadonor.

Nieuw onderzoek

'Schokkend', vindt Ties van der Meer van de Stichting Donorkind. 'Het is het zoveelste incident rond zaad-donorschap. De politiek moet nu echt maatregelen nemen.' Bovendien wil de stichting dat er een nieuw onafhankelijk onderzoek komt naar de registratie van zaaddonoren bij ziekenhuis Rijnstate.

Fout

In een reactie op zijn website geeft het ziekenhuis z'n fout toe en zegt dat er problemen waren met het administratiesysteem. Rijnstate geeft aan dat het het systeem direct heeft aangepast nadat de fouten aan het licht kwamen. 'We hebben destijds ook contact gezocht met de betreffende donoren om hen te informeren over het overschrijden van het geadviseerde maximum en uit te leggen wat er was gebeurd. Er is ook contact gezocht met de vrouwen die van deze donoren nog sperma gereserveerd hadden. De donoren en ontvangende vrouwen gaven aan geen problemen te hebben met de overschrijding van het maximaal aantal nakomelingen, op één donor en ontvangende vrouw na', stelt Rijnstate.

Impact

Volgens Stichting Donorkind zijn andere vrouwen die via Rijnstate zwanger zijn geworden met behulp van een donor en andere zaaddonoren niet geïnformeerd. Dat vindt de stichting zorgelijk. 'De impact voor alle betrokkenen is groot', zegt Ties van der Meer. 'Als nu blijkt dat je opeens 40 broertjes en zusjes hebt, dan voel je je als donorkind een product.'

Zie ook: