Hennepkwekerij in Wijchen aangetroffen door lekkage

Foto: Pixabay

WIJCHEN - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een hennepkwekerij aangetroffen in een bedrijfspand op bedrijventerrein Bijsterhuizen in Wijchen. De kwekerij was gevonden nadat er een melding was gemaakt van een waterlekkage. In het pand bleek een gevaarlijke situatie te zijn ontstaan door koolstofdioxide.

In de kwekerij werden 290 planten aangetroffen. De elektriciteit en water werden illegaal afgetapt. De wateroverlast werd veroorzaakt door een geknapte leiding. De kwekerij wordt ontmanteld en ontruimd. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.

Door: Mediapartner N1. De lokale omroep van Nijmegen. Correctie melden