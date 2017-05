Zwaan kleef aan: een Amerikaans huzarenstukje langs de Nederrijn

HETEREN - Het is eind oktober 1944. Na het mislukken van de Slag om Arnhem is de Nederrijn de frontlinie. Op de plek waar nu de verkeersbrug bij Heteren ligt, staan de Duitsers aan de noordkant van de rivier tegenover de Amerikaanse para's van de 101e Airbornedivisie, de Screaming Eagles. Beide partijen voeren geregeld patrouilles uit om de sterkte van hun tegenstander in kaart te brengen.Als het kan worden er gevangenen gemaakt. Een of twee, soms. Voor inlichtingen.

De zes paratroopers die de in de avond van 29 oktober de rivier oversteken vormen zo'n patrouille. Aan het hoofd staat Luitenant Sims, een inlichtingenofficier die met alle geweld een gevangene mee terug wil nemen. Eerdere patrouilles bleven zonder resultaat en nu wil hij het zelf proberen met een groep van vijf vrijwilligers. Het resultaat van de actie is boven alle verwachtingen en gaat de geschiedenis in als The Incredible Patrol. Want als Sims en zijn mannen in de avond van de 31e oktober weer heelhuis terugkomen op de zuidelijke oever kijken zijn collega's hun ogen uit: de zes para's hebben 32 Duitsers bij zich, officieren en manschappen.

Neem mee, neem mee....

Het verslag dat Sims later uitbrengt over zijn meer dan geslaagde missie, leest als een militaire versie van het sprookje Zwaan kleef aan. De groep trekt in het donker richting Wolfheze en schuilt daar in een huis, waar ze hun eerste gevangenen maken, De tevreden Sims wil later die avond een vrachtauto 'organiseren' om met zijn oogst richting Renkum te rijden. Het toeval wil dat de eerste truck die ze aanhouden een groep van 15 SS'ers vervoert, die worden ontwapend en meegenomen. Een SS-officier die even verderop de truck wil aanhouden, ondergaat hetzelfde lot. Ook hij mag mee.

Onder het oog van de vijand

Na de actie: Sims mannen vertellen hun verhaal aan een verslaggever van de Amerikaanse legerkrant Stars and Stripes - publiek domein

Sims en zijn mannen rijden richting Arnhem het bosgebied in en gaan met hun gevangenen te voet verder als de truck in de modder strandt. Keurig in het gelid marcheert de groep door Renkum. Duitsers die de groep horen, voelen geen nattigheid omdat het geluid van de marcherende spijkerlaarzen ze in de waan laat uitsluitend met een Duitse patrouille van doen te hebben. Duitse wachtposten die toch een kijkje nemen worden gevangen genomen en mogen zich aansluiten bij de groep die dan zes para's en 32 gevangenen telt. In het donker keren Sims en zijn mannen terug, met hun buit, na ruim 30 uur in vijandelijk gebied. De patrouille moest twee waarschuwingsschoten lossen om de SS-officier, die de benen wilde nemen, op andere gedachten te brengen.

Sims en zijn mannen werden onderscheiden voor hun stunt. In het gemeentehuis van Overbetuwe in Elst herinnert een tegeltableau aan de actie van Sims en zijn mannen.

