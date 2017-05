'Heel erg veel pijn'; verkeersregelaar vier meter de lucht in bij aanrijding

Foto: ViWa Media

BENNEKOM - De verkeersregelaar die donderdagmiddag in Bennekom werd aangereden, heeft een hersenschudding en in- en uitwendige kneuzingen opgelopen. 'Ze heeft heel erg veel pijn. Maar het had veel erger kunnen aflopen', zegt haar vader vrijdag.

De 19-jarige vrouw uit Barneveld was aan het werk bij het Concours Hippique in Bennekom. Een automobilist merkte haar vermoedelijk te laat op Volgens haar vader werd zijn dochter met 80 km/u aangereden, maar de politie wil dat niet bevestigen. Godswonder 'Hij heeft totaal niet geremd. Ze werd vier meter hoog in de lucht geslingerd en daarna smakte ze op het asfalt', vertelt haar vader. Ze is inmiddels wel weer thuis. 'Het is een godswonder hoe ze er af is gekomen.' Zie ook: Automobilist rijdt verkeersregelaar aan