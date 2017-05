Rijnstate erkent grove fouten in donoradministratie

ARNHEM - Het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem erkent dat het fouten heeft gemaakt in de administratie van zijn donorbank. Op die manier konden donoren veel meer kinderen krijgen dan wenselijk is.

In Nederland geldt de richtlijn dat een donor maximaal 25 kinderen mag verwekken om zo de kans op inteelt niet te groot te maken. Ook het Arnhemse ziekenhuis houdt die richtlijn aan. Maar door fouten in het administratiesysteem is dit aantal in 15 gevallen overschreden.

50 nakomelingen

Het registratiesysteem was er destijds niet goed op ingericht om meerdere nakomelingen van een donor bij dezelfde vrouw te tellen. Hierdoor kon het gebeuren dat het geadviseerde maximum van 25 nakomelingen per donor werd overschreden. In het ergste geval heeft een donor maar liefst 50 kinderen voortgebracht.

Juridische procedure

Het ziekenhuis geeft aan dat het het systeem direct heeft aangepast nadat de fouten aan het licht kwamen. Alle betrokkenen zijn volgens het ziekenhuis op de hoogte gesteld en geven aan geen problemen te hebben. Op één donor en moeder na die gezamenlijk een juridische procedure zijn begonnen.