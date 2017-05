Brand door frituurpan in appartementencomplex Zutphen

Foto: Politie Zutphen

ZUTPHEN - In een woning in een appartementencomplex aan de Dreef in Zutphen heeft vrijdag korte tijd brand gewoed. Enkele omliggende woningen werden ontruimd.

Er was niemand meer binnen in de woning. De vermoedelijke oorzaak was een brand in een frituurpan. De 25-jarige bewoner moest naar het ziekenhuis omdat hij rook had ingeademd. De brandweer ging met drie blusvoertuigen ter plaatse om het vuur te blussen.