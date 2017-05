Tot 50 kinderen bij 1 donor: grote fouten bij spermadonatie Rijnstate

ARNHEM - Het Rijnstate Ziekenhuis heeft grote fouten gemaakt bij spermadonatie. Dat blijkt uit een rapport van de inspectie voor de Gezondheidszorg dat in bezit is van Omroep Gelderland. Zo is in de periode tussen 2004 en 2014 het sperma van tenminste vijftien donoren gebruikt om meer kinderen te verwekken bij vrouwen dan wettelijk is toegestaan.

Een van de moeders die in het verleden gebruik heeft gemaakt van donorzaad om haar kinderwens te vervullen, wilde wel eens weten hoeveel kinderen er nu precies van haar donor kwamen. In haar geval waren dat er al 37 terwijl het wettelijke maximum 25 is.

Donoren wisten van niks

De zaaddonoren wisten hier niets van. Ze waren in de veronderstelling dat er zeker niet meer dan 25 kinderen van hun zouden komen. Nu dat er veel meer zijn, is de kans ook groter dat die kinderen elkaar in de toekomst ontmoeten en misschien wel relaties ontstaan tussen die halfboers en zussen, met de kans op inteelt. De Inspectie voor de Gezondheidszorg neemt het hoog op en heeft de zaak in 2014 al onderzocht.

Soms 50 kinderen

Uit onderzoek van de inspectie blijkt dat het ziekenhuis bij zeker 15 zaaddonoren de regels heeft overtreden. In sommige gevallen is er per donor sprake van ten minste 50 kinderen, twee keer zoveel als het wettelijk maximum.

In 2004 is de Nederlandse wet rond zaaddonorschap verscherpt. Vanaf dat moment hebben kinderen vanaf 16 jaar het recht om te weten om te weten wie hun biologische vader is. Anoniem donorschap is daarmee wettelijk verboden. Maar het ziekenhuis heeft tegen een donor gezegd dat zijn zaad toch anoniem is gebruikt.

Reactie Rijnstate

In een reactie op zijn website geeft het ziekenhuis z'n fout toe en zegt dat er problemen waren met het administratiesysteem. 'Rijnstate heeft zelf de inspectie voor de gezondheidszorg ingelicht toen de fouten aan het licht kwamen. Inmiddels zijn alle betrokkenen op de hoogte gesteld. Bijna niemand gaf aan problemen te hebben met de fouten. Alleen één donor en ontvangende vrouw zijn gezamenlijk een gerechtelijke procedure begonnen. Die zaak is momenteel nog onder de rechter. De administratie is inmiddels weer in orde', aldus het ziekenhuis.