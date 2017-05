Gelderse tennisster op Roland Garros en een bijzondere bloemenmarkt en openluchttheater. Dit is het nieuws van vrijdag 26 mei

BOURGES - Lukt het Richèl Hogenkamp om het hoofdtoernooi van Roland Garros te bereiken? En wat is er zo bijzonder aan een bloemenmarkt in Vaassen en een openluchttheater in Eibergen? Dit is het nieuws van vrijdag 26 mei.

Gelders succes op Roland Garros? Gaan we Richèl Hogenkamp komende week aan het werk zien op het hoofdtoernooi van Roland Garros? Dat zou zomaar kunnen. De tennisster uit Doetinchem is nog maar één zege verwijderd van deelname aan het Franse Grand Slam-toernooi. Hiervoor moet de Achterhoekse nummer 105 van de wereldranglijst vanaf 10.00 uur afrekenen met de Britse Heather Watson. Zie ook: Nog één zege, en dan staat Hogenkamp op Roland Garros Fleurige bloemenmarkt in Vaassen In Vaassen staat vandaag voor de tweede keer de bloemen- en plantenshow 'Cannenburgh Floriant' op het programma. Vanaf 08.00 uur kunnen liefhebbers langs de bloemenkraampjes struinen en een praatje maken met de verkopers. Vorig jaar kwamen er bijna 2000 naar het evenement en de organisatoren - vijf Vaassenaren - hopen dit aantal dit jaar te verbeteren. De show is open tot 17.00 uur. Openluchttheater van bijna failliet naar succesnummer Nog niet zo lang geleden zag het er slecht uit voor openluchttheater Eibergen. De subsidie was gestopt en het theater lag er kil en sfeerloos bij. Dankzij een grote donateursactie en de inzet van veel vrijwilligers is alles opgeknapt. En nu treden er grote artiesten op in het theater en is de plek ook geschikt voor verenigingsavonden en kleinere concerten.