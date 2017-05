Oeps handrem vergeten: auto rolt sloot in

Foto: Omroep Gelderland

HUISSEN - Je moet er toch niet aan denken: je parkeert je auto, maar vergeet de handrem aan te trekken waardoor de wagen in beweging komt en uiteindelijk in een sloot belandt. Het overkwam een man in Huissen (gemeente Lingewaard) donderdagavond.

De auto stond op de oprit van een woning aan de Hertogkade in het stadje toen het gebeurde. De wagen rolde achterstevoren de weg over en kwam daarna in de sloot tegenover het huis tot stilstand. Het 'ongelukje' trok veel bekijks.