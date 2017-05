De Groot verwacht dat NEC het zeker gaat redden

BREDA - Ondanks de nederlaag tegen NAC is trainer Ron de Groot heel optimistisch over de kansen van NEC om alsnog in de eredivisie te blijven.

"We moeten zorgen dat we dat recht trekken zondag in De Goffert met 12 duizend man achter ons. We waren de bovenliggende ploeg de tweede helft en eigenlijk de hele wedstrijd wel. We geven niks weg, misschien één momentje. We creëren zelf heel veel, maar hij wil er niet in op een of andere manier."

De 1-0 ontstond na een domme pass van Michael Heinloth. "Hij verdedigt door de as uit en dan glijdt iemand weg en staat Dessers voor de keeper. Die maakt het af. De druk is er zondag, maar die was er vandaag ook al. Als we zo blijven spelen, moet het wel heel gek lopen als er niet eentje binnen vliegt als we zoveel kansen creëren. Vandaag lukte dat niet. Ik ga ervan uit dat dit mijn enige nederlaag is."