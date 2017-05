Auto vliegt tuin binnen; bewoonster komt met schrik vrij

Foto: Bart Meesters

AALST - Angstige momenten voor een bewoonster in Aalst (gemeente Zaltbommel) donderdagavond. Terwijl ze aan het werk was in haar tuin vloog er plots een auto rakelings over haar heen. De wagen kwam bij haar huis tot stilstand.

Het ongeval gebeurde op de Maasdijk. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto van de weg, ramde een hek en maakte vervolgens een duikvlucht. Voor zover bekend zaten er twee jongemannen in de wagen. Die zijn met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De bewoonster zat naderhand bij te komen van de schrik. De politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren.