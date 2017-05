NEC-aanvoerder Breinburg: "Het is nog niet gespeeld"

BREDA - Aanvoerder Gregor Breinburg kon het na afloop nog niet bevatten: "door een persoonlijke fout verlies je die wedstrijd." NEC verloor de eerste finalewedstrijd van de play-offs om promotie/degradatie tegen NAC met 1-0. Dat was tegen de verhouding in.

"Ik kan niet bevatten dat we verloren hebben. We spelen een goede wedstrijd, NAC heeft niks te zeggen. Maar door een persoonlijke fout verlies je die wedstrijd."

Die fout werd gemaakt door de Duitse back Michael Heinloth. Hij speelde een bal pardoes in de voeten van Giovanni Korte, die Cyril Dessers bediende. De spits rondde feilloos af. Heinloth, die in Duitsland al twee keer degradeerde met Paderborn, was ontroostbaar na afloop. Toch probeerden zijn teamgenoten hem op te beuren. Breinburg: "Tuurlijk helpen we hem. De finale duurt 180 minuten, uit en thuis. We hebben hem nog nodig. Hij weet zelf ook wel dat hij fout zat."

Beladen duel zondag

NEC verloor dus ondanks een aantal goede kansen. Dat betekent dat er flink wat druk komt te staan op de laatste wedstrijd aanstaande zondag, waarin NEC met twee doelpunten verschil, of met penalty's, zal moeten winnen. Breinburg is niet bang voor de druk: " Het hele seizoen is beladen.Het moet zo zijn dat we in de laatste wedstrijd nog alles moeten geven en zorgen dat NEC in de eredivisie blijft."