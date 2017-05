Auto slaat over de kop op A15; bestuurder gewond

Foto: @WIS_Dries

TIEL - Op de A15 bij Tiel is donderdagavond in de richting van Gorinchem een auto over de kop geslagen. Volgens een weginspecteur van Rijkswaterstaat raakte de bestuurder daarbij gewond.

Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van het letsel is niets bekend. Olie op de weg Vanwege bergingswerkzaamheden werd het verkeer enige tijd over de vluchtstrook geleid. Momenteel zit de linkerrijstrook nog dicht. De wagen heeft olie gelekt en dat moet worden opgeruimd. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend.