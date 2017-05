NEC verliest na gruwelijke blunder Heinloth

BREDA - NEC heeft een slechte uitgangspositie voor handhaving in de eredivisie. De ploeg van trainer Ron de Groot raakte donderdagavond tegen NAC Breda twee keer de lat, maar scoorde niet. NAC deed dat wel via Cyriel Dessers, na een enorme blunder van Michael Heinloth (1-0). In de eerste helft annuleerde scheidsrechter Dennis Higler nog een rode kaart voor Wojciech Golla na het zien van videobeelden.

In een weinig enerverende eerste helft waren doelpogingen op de vingers van één hand te tellen. Toch had NEC binnen vijf minuten op voorsprong kunnen komen. NAC-doelman Jorn Brondeel verkeek zich op een hoge voorzet. Via zijn handen kwam de bal bij Dario Dumic, maar zijn kopbal belandde op de lat.

Ook Cyriel Dessers (redding Golla) en NEC (Kevin Mayi naast) troffen geen doel. Vlak voor rust leken de Nijmegenaren met tien man verder te gaan. Golla haalde de doorgebroken Dessers onderuit, waarna Higler hem de rode kaart toonde. Na bestudering van videobeelden aan de zijlijn herriep de scheidsrechter de beslissing, tot woede van het thuispubliek.

Kopbal op lat

Ook in de tweede helft waren echte kansen schaars. Daarom besloot De Groot Taiwo Awoniyi te brengen. De supersub scoorde de afgelopen drie wedstrijden drie keer als invaller. Ook tegen NAC kreeg hij een enorme kans. Zijn kopbal belandde echter op de lat.

De 0-0 leek de eindstand te worden in Breda, totdat Heinloth gruwelijk in de fout ging. De verdediger speelde de bal zomaar in de voeten van Giovanni Korte, die Dessers in staat stelde de 1-0 te scoren.

Return

Door de nederlaag moet NEC zondag nog vol aan de bak in de eigen Goffert. De winnaar van het tweeluik speelt volgend seizoen eredivisievoetbal.

