Inboedel kerk staat op Marktplaats

ARNHEM - Van 140 liedboeken tot een houten ladder: sinds een paar dagen staat een groot deel van het inventaris van de Evangelisch-Lutherse gemeente in Arnhem op Marktplaats. Reden: het pand aan de Spoorwegstraat is verkocht.

Het was simpelweg niet meer vol te houden om het gebouw uit 1898 te behouden, vertelt koster Peter Paul Kohlmann. Het ledenaantal liep terug en daardoor ook de inkomsten. 'We konden ons het kerkgebouw niet meer permitteren.'

Tot die tijd wordt geprobeerd oude spullen te verkopen. Donderdag was er voor het laatst een rommelmarkt in de kerk, waar de overtollige inboedel kon worden bekeken. Bieden kan via Marktplaats, volgende week gaan de spullen naar de hoogste bieders. Voor een antieke tafel is 150 euro geboden, de ladder staat op 60 euro.

Bazar met horecafunctie

Ook voor Kohlmann zit het erop. Hij vindt het spijtig, na 18 jaar kosterschap is zijn contract beëindigd. Ook moet hij op zoek naar andere woonruimte, omdat zijn huis samen met de kerk is verkocht.

Het gebouw is onder voorbehoud verkocht aan iemand die er een bazar met hotelfunctie van wil maken, zegt Kohlmann. Het is alleen nog wachten op de vergunningen.

Vanaf zondag trekken de lutheranen in bij de parochie van de oud-katholieke kerk Sint Willibrordus aan de Adolf van Nieuwenaarlaan 3, in Arnhem.

