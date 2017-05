Betrapt! Motoragent treft dief aan in opengebroken auto

Foto: politie Harderwijk

HARDERWIJK - Een autokraker in Harderwijk maakte het de politie donderdag wel heel makkelijk. Toen een gewaarschuwde motoragent arriveerde, zat-ie nog in de wagen die hij had opengebroken.

De auto-inbraak op het Engelserf werd rond 10.00 uur bij de politie gemeld. Meerdere eenheden gingen daarop ter plaatse. De motoragent was als eerste bij de opengebroken auto en kon de dader op heterdaad aanhouden. Ruit aan diggelen De man bleek aan de bestuurderskant de ruit te hebben ingeslagen. Waar hij het op gemunt had, is niet bekend. De autokraker is overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. De melder wordt op de Facebookpagina van de politie Harderwijk bedankt voor zijn alertheid.