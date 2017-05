ARNHEM - Falun Gong in Wageningen

Falun Dafa is een zeer oude vorm van Qigong. Qigong is de praktijk van het verfijnen van lichaam en geest door speciale oefeningen en meditatie. De meeste vormen van Qigong zijn erop gericht fit te blijven en ziektes te helen en bestaan bijna uitsluitend uit bewegingsoefeningen. Falun Dafa is echter Qigong op een hoger niveau en gaat voorbij aan het streven naar gezondheid en fitheid met als doel het verwerven van wijsheid en verlichting. Falun Dafa, ook wel Falun Gong genoemd, is door meester Li Hongzhi openbaar gemaakt in 1992 en wordt nu over de gehele wereld door meer dan 100 miljoen mensen beoefend.