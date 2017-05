N310 dicht na botsing fietser en auto

Foto: Twitter Politie Elburg

ELSPEET - De N310 is donderdagmiddag op de Elspeterweg tussen Elspeet en Vierhouten in beide richtingen afgesloten. Oorzaak is een ongeval tussen een fietser en een auto, meldt de politie Elburg op Twitter.

De aanrijding was rond 14.45 uur. De exacte oorzaak van de aanrijding is niet bekend. Bij het ongeval zouden drie gewonden zijn gevallen, van wie de fietser zwaargewond. De weg is naar verwachting om 17.45 uur weer vrij , meldt de VID.