Fietsster (81) zwaargewond na botsing met auto

VIERHOUTEN - Een 81-jarige fietsster is donderdagmiddag zwaargewond geraakt toen ze bij Vierhouten (gemeente Nunspeet) de Elspeterweg (N310) wilde oversteken.

Het ongeval gebeurde rond 14.45 uur. Volgens de politie werd de bejaarde vrouw geschept door een auto. Ze raakte daarbij dusdanig gewond dat ze per traumahelikopter naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Een passagier van de auto is door ambulancepersoneel nagekeken, aldus de politie.

Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend. De Elspeterweg was enige tijd in beide richtingen afgesloten vanwege onderzoek.