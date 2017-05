Teruglezen liveblog: NEC moet aan de bak na nederlaag tegen NAC

BREDA - NEC heeft een slechte uitgangspositie voor handhaving in de eredivisie. De ploeg van trainer Ron de Groot verloor na een enorme blunder van Michael Heinloth met 1-0 van NAC Breda. Cyriel Dessers scoorde het doelpunt in Breda. In de eerste helft annuleerde scheidsrechter Dennis Higler nog een rode kaart voor Wojciech Golla na het zien van videobeelden.

EINDSTAND 1-0

90. Afgelopen! NEC verliest in Breda met 1-0 van NAC na een gruwelijke blunder van Heinloth.

90. Julian von Haacke trapt de bal weg na een fluitsignaal van Higler en krijgt geel. Hij mist daardoor de return zondag in Nijmegen.

90. Nog vier minuten extra tijd.

85. Doelpuntenmaker Dessers wordt gewisseld voor Gisayo Adarabioyo

84. Doelpunt NAC! NEC-verdediger Michael Heinloth verdedigt dramatisch uit en geeft de bal zomaar aan Korte. Die speelt Dessers aan, waarna de gevaarlijke NAC-speler de 1-0 binnenschiet.

82. Lorenzo Burnet zit op de grond. Hij wordt gewisseld voor André Fomitschow.

76. Taiwo baalt na zijn kopbal op de lat.

75. Tweede wissel NAC: Gianluca vervangt Agyepong.

73. NEC raakt weer de lat! Een vrije trap wordt goed ingekopt door supersub Taiwo, maar zijn kopbal belandt op de lat. Nog steeds 0-0 in Breda dus.

71. Goed schot van Grot. Zijn poging van dertig meter is echter een prooi voor Brondeel.

70. Wissel NAC Breda. Manu Garcia gaat eruit, Grad Damen komt erin.

66. Taiwo kopt de bal na een corner erin, maar Higler heeft al gefloten voor een overtreding van Dumic. Geen doelpunt dus voor NEC.

62. Nog geen minuut na zijn entree krijgt Awoniyi een gele kaart. Hij is te laat bij de bal en raakt El Allouchi.

61. Wissel bij NEC. Mayi gaat eruit, supersub Taiwo Awoniyi komt erin.

60. Mayi stoomt op vanaf de middenlijn. Zijn pass op Jay-Roy Grot - die niet in de wedstrijd zit - is op maat, maar Verschueren werpt zich voor het schot.

56. Ook de fans van NEC kijken vol spanning naar het duel in Breda.

54. Kansje voor Messaoud. Zijn schot van zo'n twintig meter gaat naast het doel van Brondeel.

50. NEC-directeur Bart van Ingen kijkt gespannen naar de wedstrijd.

49. NAC Breda start iets sterker aan de tweede helft. Grote kansen blijven nog uit.

45. De tweede helft is begonnen zonder wijzigingen aan beide kanten. In de rust is vast nog doorgepraat over de opmerkelijke beslissing van scheidsrechter Higler.

Luister hier het interview van Omroep Gelderland-verslaggever Jan Sommerdijk met technisch manager Edwin de Kruijff van NEC:

RUSTSTAND 0-0

45. Agyepong geeft de bal voor en Delle laat de bal in eerste instantie los. Hij pakt de bal vlak voordat de instormende Dessers het leer in het doel kan schieten.

44. Toch geen rode kaart! Arbiter Dennis Higler annuleert zijn beslissing na het zien van videobeelden en geeft NEC een vrije trap.

43. Rode kaart voor Golla! Hij haalt de doorgebroken Dessers neer na een snelle vrije trap van doelman Brondeel.

40. Weer een grote kans voor Dessers. Hij mist de bal - na een vrije trap van Manu Garcia - op een haartje.

37. Na een scrimmage komt de bal voor de voeten van Dumic. Zijn schot gaat net naast.

35. Vrije trap voor NAC na een lichte overtreding van Julian von Haacke op Agyepong. Arno Verschueren schiet ruim over.

33. Grote kans voor Kevin Mayi! Messaoud wipt de bal over de NAC-verdediging. Mayi neemt de bal in één keer op de pantoffel, maar de bal gaat naast.

30. Aanvoerder Gregor Breinburg haalt de bal in één keer uit na een afgeslagen corner. Via een NAC-been gaat de bal net over het Bredase doel.

27. Na een iets sterker begin van NEC lijkt NAC Breda ietwat de overhand te krijgen.

25. Ali Messaoud wordt uitgefloten door het thuispubliek vanwege zijn verleden bij Willem II.

23. Agyepong probeert het van grote afstand, maar zijn schot gaat enkele meters naast het NEC-doel.

18. Grote kans voor NAC! Dessers krijgt de bal aangespeeld en kan richting Joris Delle. Verdediger Wojciech Golla werpt zich voor de bal en voorkomt een doelpunt van NAC.

16. Twee corners voor NEC leveren niets op. Meest opvallende moment is dat Dumic tijdens het wachten op de corner een slokje water neemt.

14. Eerste kans voor NAC. Giovanni Korte schiet na een individuele actie naast het doel van Delle.

12. Cyriel Dessers is de gevaarlijkste speler de afgelopen weken bij NAC Breda.

9. Het spel ligt even stil in Breda. NAC-spelers Mounir El Allouchi en Thomas Agyepong botsen met hun hoofden tegen elkaar. Beide spelers kunnen na een korte blessurebehandeling weer verder.

5de minuut Enorme kans voor Dario Dumic! NAC-doelman Jorn Brondeel verkijkt zich op een hoge bal en via zijn handen belandt de bal bij Dumic. De verdediger kopt de bal op de lat.

18.34 Een rommelige beginfase in Breda. Beide ploegen hebben moeite om spelers van hun eigen team te vinden.

18.30 De wedstrijd tussen NAC Breda en NEC in Breda is begonnen.

18.26 De fans van NAC denken alvast aan morgen.

18.22 Voor Dario Dumic zit het seizoen er na zondag nog niet op. Hij is geselecteerd voor de Bosnische nationale ploeg voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland in juni.

18.15 Het uitvak met NEC-fans zit deels achter glas.

18.10 Taiwo Awoniyi scoorde sinds de trainerswissel als invaller drie keer in drie wedstrijden en wordt nu ook achter de hand gehouden.

18.05 'In Breda raken ze alleen in paniek als de biertap het niet doet', is een bekende uitdrukking.

18.00 NEC-doelman Joris Delle betreedt als eerste het veld in Breda. Even later volgen de Nijmeegse veldspelers zijn voorbeeld.

17.54 'Behangkoning' en ADO Den Haag-supporter John van Zweden hoopt op een mooie wedstrijd vanavond in het Rat Verlegh Stadion:

17.47 En de opstelling van NAC Breda: Brondeel, Sporkslede, Meijers, O'Neill, Horsfield, Verschueren, Garcia, El Allouchi, Korte, Dessers, Agyepong.

17.43 Zoals verwacht geen verrassingen in de opstelling van NEC. Dat betekent dat de Nijmegenaren voor de vijfde keer op rij in dezelfde opstelling starten:

17.30 De fanatieke NAC-supporters zitten al ruim van tevoren in het stadion, zodat ze geen seconde van de wedstrijd missen.

17.15 De huidige burgemeester van Breda zit in een lastige positie. Paul Depla was in het verleden namelijk tien jaar wethouder van Nijmegen. Hij gaf tegen Omroep Gelderland aan dat 'NEC altijd in zijn hart zit', maar dat hij - ook vanuit zijn rol als burgemeester - 'toch voor NAC Breda is'. Beluister hier het hele interview:

17.00 Negen jaar geleden stonden beide ploegen ook al tegenover elkaar in de play-offs. Toen ging het echter niet om degradatie en promotie, maar om Europees voetbal. NEC won toen in zowel De Goffert (6-0) als het Rat Verlegh Stadion (0-1).

16.45 De supporters van NEC konden natuurlijk niet achterblijven en bedachten onderstaande ludieke grap. Ze refereerden aan Marcel Boekhoorn uit Bennekom, eigenaar van Ouwehands Dierenpark in Rhenen én fervent NEC-fan. Dankzij zijn inspanningen zijn de twee reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya uit China maximaal vijftien jaar te zien in Nederland.

16.30 Maandag werd bekend dat de spelers van NAC Breda een leuke premie tegemoet kunnen zien als ze promoveren. Een multimiljonair stelde de Bredanaars 110.000 euro in het vooruitzicht als de Brabanders volgend seizoen in de eredivisie spelen.

16.15 Niet alle fans van NEC kunnen bij de belangrijke wedstrijd zijn, zoals deze. Toch steunt hij vanaf Kreta de Nijmegenaren.

16.00 Tien bussen met in totaal 700 NEC-supporters zijn afgereisd richting Breda. De fans zijn vertrokken vanaf De Goffert in Nijmegen.

15.45 De NEC-fans kunnen niet wachten totdat hun club in actie komt.

15.30 Dit zijn de radiofrequenties waarop vanaf 18.30 uur de wedstrijd tussen NAC Breda en NEC live te volgen is: