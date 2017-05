Liveblog en liveradio: De eerste van twee finales voor NEC

Foto: Omroep Gelderland

BREDA - NEC speelt vanavond de eerste van twee finales. In Breda treedt de ploeg van trainer Ron de Groot om 18.30 uur aan tegen bijna-naamgenoot NAC. De winnaar van het tweeluik - zondag is de return in Nijmegen - speelt volgend seizoen (weer) in de eredivisie. In dit liveblog en op Radio Gelderland houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voorafgaand en tijdens de wedstrijd.

17.47 En de opstelling van NAC Breda: Brondeel, Sporkslede, Meijers, O'Neill, Horsfield, Verschueren, Garcia, El Allouchi, Korte, Dessers, Agyepong. 17.43 Zoals verwacht geen verrassingen in de opstelling van NEC. Dat betekent dat de Nijmegenaren voor de vijfde keer op rij in dezelfde opstelling starten: 17.30 De fanatieke NAC-supporters zitten al ruim van tevoren in het stadion, zodat ze geen seconde van de wedstrijd missen. 17.15 De huidige burgemeester van Breda zit in een lastige positie. Paul Depla was in het verleden namelijk tien jaar wethouder van Nijmegen. Hij gaf tegen Omroep Gelderland aan dat 'NEC altijd in zijn hart zit', maar dat hij - ook vanuit zijn rol als burgemeester - 'toch voor NAC Breda is'. Beluister hier het hele interview: Zie ook: 'NEC in het hart, maar toch voor NAC' 17.00 Negen jaar geleden stonden beide ploegen ook al tegenover elkaar in de play-offs. Toen ging het echter niet om degradatie en promotie, maar om Europees voetbal. NEC won toen in zowel De Goffert (6-0) als het Rat Verlegh Stadion (0-1). Zie ook: NAC-NEC ooit eerder in play-offs, maar om Europees voetbal 16.45 De supporters van NEC konden natuurlijk niet achterblijven en bedachten onderstaande ludieke grap. Ze refereerden aan Marcel Boekhoorn uit Bennekom, eigenaar van Ouwehands Dierenpark in Rhenen én fervent NEC-fan. Dankzij zijn inspanningen zijn de twee reuzenpanda's Wu Wen en Xing Ya uit China maximaal vijftien jaar te zien in Nederland. 16.30 Maandag werd bekend dat de spelers van NAC Breda een leuke premie tegemoet kunnen zien als ze promoveren. Een multimiljonair stelde de Bredanaars 110.000 euro in het vooruitzicht als de Brabanders volgend seizoen in de eredivisie spelen. Zie ook: NEC moet oppassen: multimiljonair belooft NAC-selectie hoop geld 16.15 Niet alle fans van NEC kunnen bij de belangrijke wedstrijd zijn, zoals deze. Toch steunt hij vanaf Kreta de Nijmegenaren. 16.00 Tien bussen met in totaal 700 NEC-supporters zijn afgereisd richting Breda. De fans zijn vertrokken vanaf De Goffert in Nijmegen. Zie ook: NEC krijgt steun van 700 fans in Breda 15.45 De NEC-fans kunnen niet wachten totdat hun club in actie komt. 15.30 Dit zijn de radiofrequenties waarop vanaf 18.30 uur de wedstrijd tussen NAC Breda en NEC live te volgen is: