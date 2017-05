Auto klemgereden in Velp, vermoedelijke inbrekers aangehouden

VELP - Op de Hoofdstraat in Velp is vanmiddag een automobilist klemgereden. De bestuurder en een passagier werden vervolgens aangehouden.

De politie zegt dat er een melding binnenkwam dat de twee betrokken waren bij een inbraak aan de Van Hasseltlaan in Rozendaal. De twee verdachten waren er vandoor gegaan in een oud model Opel Corsa. Uiteindelijk werden ze in Velp klemgereden.

Bij de actie waren zeven politieauto's betrokken. Na de arrestaties werd de Hoofdstraat weer vrijgegeven. Over de identiteit van de mannen is nog niets bekend.