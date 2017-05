Als je niet naar het strand kunt, komt het strand maar naar jou!

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Van de nood een deugd maken. En het scheelt een flinke rit naar de kust. Aanwonenden van de Leoninusstraat in het Sonsbeekkwartier in Arnhem, hebben hun parasol en tuinstoel in de straat geparkeerd.

De straat lag open, vanwege werkzaamheden. Genoeg wit zand om je aan het strand te wanen. En zeg nou zelf, het ziet er lekker tropisch uit! En niet alleen overdag zitten ze er zo bij. Woensdagavond hebben ze zo samen naar Ajax - Manchester United gekeken.