VIDEO: Superlange glijbaan open: 200 meter glijden richting de Waal

Foto: Omroep Geldelrand

NIJMEGEN - Het weer is er perfect voor: een verkoelende duik nemen in het water. Liefhebbers van waterpret kunnen zich sinds donderdagmorgen uitleven op een 200 meter lange waterglijbaan in Nijmegen.

De tijdelijke glijbaan eindigt op de Waalkade. Deelnemers beginnen een stuk hoger, vlak voor de Valkhoftrappen. Badgasten glijden daarna een behoorlijk stuk naar beneden. Vorig jaar was er ook zo'n tijdelijke glijbaan, alleen net wat korter: Zie ook: Glibberen en glijden in het centrum van Nijmegen, glijbaan van 150 meter