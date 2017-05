Nog één zege, en dan staat Hogenkamp op Roland Garros

PARIS - Tennisster Richèl Hogenkamp uit Doetinchem is nog maar een overwinning verwijderd van het hoofdtoernooi op Roland Garros.

De Achterhoekse nummer 105 van de wereldranglijst won in twee sets van Jessika Ponchet uit Frankrijk: 7-5 6-2. Hogenkamp is als vierde geplaatst in het kwalificatietoernooi.

De 25-jarige Hogenkamp is goed in vorm de laatste tijd. Ze schreef de afgelopen weken twee toernooien op haar naam, in Saint-Gaudens en Tunis.