Crash met zweefvliegtuig wordt onderzocht

MALDEN - Er wordt volop onderzoek gedaan naar de crash met een zweefvliegtuig in Malden. Aan de Groesbeekseweg maakte het toestel donderdagochtend een landing uit voorzorg. Het vliegtuig kwam in een bosrijk gebied terecht.

Er zaten twee mensen in het zweefvliegtuig. Beide personen hadden de nodige ervaring met zo'n toestel. 'De vlucht was slechts een paar minuten', vertelt een woordvoerder van de Nijmeegse Aeroclub. 'Er was geen thermiek, maar dat hoeft ook niet altijd. We zijn aan het onderzoeken hoe het een en ander is gegaan.'

Volgens de woordvoerder konden de inzittenden op eigen kracht uit het toestel komen. 'Iedere sport heeft een risico. De vlieger koos bewust voor de boomtoppen, omdat hij dat de meest veilige optie vond. Het was een voorzorgslanding.'

