Hartekreet van politievrouw: dag blond meisje op de fiets

Foto: ANP

ZUTPHEN - Ik ben blij dat ik je niet aangereden heb, schrijft politievrouw Henrieke Schoonekamp uit Zutphen in een open brief op haar blog. De brief is gericht aan een onbekend blond meisje op een fiets. Op Facebook is het bericht tientallen keren gedeeld.

Het meisje reed zonder licht door Zutphen en was nogal druk met haar telefoon, zag Schoonekamp. 'Je fietste wel netjes op het fietspad over de Deventerweg en ik reed gewoon op de rijbaan, in mijn auto. Omdat ik met 50 kilometer per uur sneller reed dan jij, moest ik jou inhalen.' Gordel in mijn nek Dan gaat het bijna mis. 'Ineens zag ik het licht van je telefoon in je linkerhand heel kort voor mij en jouw gezicht dat daardoor oplichtte. Ik moest zo hard remmen dat de gordel in mijn nek stond.' Waarschijnlijk heeft het meisje er niets van gemerkt, denkt Schoonekamp, maar zij schrikt enorm. 'Alsjeblieft, maak een paar lampen op je fiets. Als ik je had aangereden, was je telefoon kapot geweest en voor de prijs van een telefoon kun je wel 50 setjes goede fietslampen kopen.' 'Laat je zien, je mag er zijn' Ze roept het meisje op om niet meer zonder licht te rijden. 'Laat je alsjeblieft zien op de fiets, je mag er zijn. Dan is de kans dat je de iPhone 60 meemaakt, nog honderden of duizenden mooie liedjes kan luisteren en nog heel vaak naar leuke plekken kan fietsen een stuk groter.' De forensisch onderzoeker zegt in een reactie onder het blog dat ze geen bekeuringen mag uitdelen, hoewel ze bij de politie werkt. Ze heeft nog naar het meisje gezocht, maar zonder resultaat. Zie ook: de hele blog van Henrieke