NEC krijgt steun van 700 fans in Breda

NIJMEGEN - NEC wordt donderdagavond door 700 fans gesteund in Breda. De Nijmegenaren spelen daar een belangrijke wedstrijd in de jacht om in de eredivisie te blijven.

De fans vertrekken vanmiddag om 16.00 uur bij het Goffertstadion. Er gaan in totaal tien bussen naar het Rat Verlegh Stadion in Breda.

Via de website van NEC wordt fans verboden zelf drank mee te nemen. De supportersvereniging zorgt ervoor dat de fans niets te kort komen. Er is in de bus alcohol aanwezig. Het gaat om twee blikjes per persoon.

Mensen die overmatig onder invloed zijn van alcohol of drugs worden geweigerd in de bussen of het stadion. NAC-NEC begint om 18.30 uur.