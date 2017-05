Wat doet die laagvliegende politieheli boven Huissen?

HUISSEN - Wat doet die laagvliegende helikopter van de politie boven Huissen? Die vraag houdt verschillende inwoners van het stadje onder de rook van Arnhem donderdagmorgen bezig op Twitter.

Politiewoordvoerder Simen Klok: 'We waren bezig met een reguliere vlucht toen we melding kregen van een inbraakalarm.' Daarop is de politie met de helikopter richting Huissen gevlogen om daar in de buurt van het centrum te kijken of er iets opvallends te zien was. Uiteindelijk bleek er niks aan de hand.