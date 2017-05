Uit auto geslingerde man ernstig gewond

EPE - Een 19-jarige man uit Heerde is in de nacht van woensdag op donderdag zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Kanaalweg in Epe.

De man heeft vermoedelijk in een bocht de macht over het stuur verloren. Hij kwam in een weiland terecht, sloeg over de kop en is uit de auto geslingerd. De Heerdenaar is door een getuige meters bij de auto vandaan gevonden.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Zo wordt gekeken of de man alcohol had gedronken en of hij een gordel droeg.