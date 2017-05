Vluchtende bestuurder blijkt geen rijbewijs te hebben

HUISSEN - De man die woensdag in Huissen vluchtte voor de politie, had geen rijbewijs. Dat meldt een woordvoerder van de politie.

De man werd 's middags in de Helmichstraat klemgereden. Maar de bestuurder gaf zich niet gewonnen en ging er te voet vandoor in de richting van de Stadswal. Daar kon hij uiteindelijk in de boeien worden geslagen, nadat iemand die op de bus stond te wachten hem had getackeld.

Zijn auto, die schade had opgelopen, is afgesleept door een bergingsbedrijf.

