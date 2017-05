De Duitsers komen! Drukte op de A12

Foto: TomTom

ZEVENAAR - Het begint druk op de weg te worden. Op de A12 staat, net over de grens, een file in de richting van Arnhem. Er zijn de komende dagen weer veel Duitse toeristen in ons land.

Ook bij onze Oosterburen zijn veel mensen vandaag en morgen vrij. Het is inmiddels wel een traditie dat veel Duitsers dan naar ons land trekken om een paar dagen door te brengen. Op dit moment is het dus vooral druk op de A12. Op andere plekken kan het verkeer rustig doorrijden.