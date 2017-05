Politie vindt gestolen fietsen op dak

ZALTBOMMEL - Agenten hebben in de nacht van woensdag op donderdag gestolen fietsen gevonden op het dak van een fietsenzaak in Zaltbommel. Inbrekers hadden die daar achtergelaten.

De politie kreeg rond 3.00 uur een melding dat er ingebroken werd in de winkel aan de Van Heemstraweg Oost. De inbrekers waren via het dak binnengekomen en ook weer via het dak vertrokken.

Een politiehelikopter vloog boven het pand om opnames te maken, maar de daders zijn niet gevonden. Ze vertrokken met een aantal fietsen, maar zouden zes fietsen hebben achtergelaten.