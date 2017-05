'NEC in het hart, maar toch voor NAC'

NIJMEGEN - Paul Depla was tien jaar wethouder van NEC, maar is nu burgemeester van Breda. Vanavond speelt 'zijn' NAC in Breda het eerste duel in de finale van de play-offs tegen NEC. 'Ik zit in een lastige positie', geeft hij toe.

'Ik ben acht jaar wethouder van sport geweest in Nijmegen, dan zit NEC natuurlijk altijd in je hart. Ik had liever gehad dat NEC rechtstreeks in de eredivisie was gebleven. Maar als burgemeester van Breda hoop ik toch echt dat we volgend jaar eredivisievoetbal in Breda hebben', stelt Depla.

Na de aanslag maandagavond in Manchester zijn de maatregelen rond de wedstrijd nog eens tegen het licht gehouden. 'Gebeurtenissen die de wereld schokken, zijn altijd van invloed op evenementen', aldus de burgemeester.

'Maar de supporters van NEC zijn van harte welkom. Ik heb het idee dat het uitvak uitverkocht is. We houden altijd rekening met de veiligheid, maar ik ga er vooral vanuit dat het een feest is. Laat ons leven niet vergallen door een paar hooligans of door angst wat allemaal mis kan gaan. Geniet van onze mooie stad', benadrukt Depla.

