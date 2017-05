Let op voor dichte mistbanken

Foto: Pexels

ARNHEM - In onze provincie heeft het verkeer last van mistbanken, zo meldt de VerkeersInformatieDienst (VID). Het zorgt vooralsnog niet voor vertraging op de weg. Dat komt omdat het Hemelvaartsdag is en er daarom weinig verkeer is.

Op diverse plekken zijn er mistbanken. Onder meer rond Arnhem en NIjmegen is het oppassen geblazen voor het verkeer. De mist verdwijnt in het verloop van de ochtend. Dan wordt het zonnig en warm. Het kwik stijgt in Gelderland tot zo'n 25 graden.