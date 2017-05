Zweefvliegtuig neergestort, een lichtgewonde

Foto: Omroep Gelderland

MALDEN - In Malden is donderdagochtend aan de Groesbeekseweg een zweefvliegtuig gecrasht. Er waren twee inzittenden, waarvan er eentje lichtgewond is geraakt. Dat zegt een woordvoerder van de Nijmeegse Aeroclub.

Het toestel raakte beschadigd en kwam in een naastgelegen bos terecht. Hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Foto: Omroep Gelderland Volgens een woordvoerder gaat het om twee ervaren vliegers. 'Het gaat om een instructeur en een instructeur in opleiding.' De mannen waren op pad vanwege het dauwtrappen. 'De ene keer per jaar dat we zo vroeg vliegen.' Hieronder beelden van het dauwvliegen uit 2012. Een van de inzittenden liep rugklachten op bij de crash, aldus de woordvoerder. Foto: Omroep Gelderland In 2014 was er een fatale crash in Malden. Foto: Omroep Gelderland