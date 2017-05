Nijkerkerveen blijft trots op Donny van de Beek van Ajax

NIJKERKERVEEN - Ook al verloor Ajax woensdagavond kansloos de finale van de Europa League tegen Manchester United, in Nijkerkerveen blijven ze trots op Ajacied Donny van de Beek.

Donny van de Beek komt uit Nijkerkerveen en woont er nog steeds. Bij voetbalclub Veensche Boys, waar hij in zijn jeugd speelde, keken ruim honderd leden naar de finale. Toen Van de Beek in tweede helft mocht invallen was er gejuich in de kantine en keerde even de hoop op een goede afloop voor Ajax terug.

Het mocht echter niet zo zijn. Van de Beek kreeg zelf nog een kans om te scoren, maar wist die niet te verzilveren. Desondanks blijven ze trots op Donny bij Veensche Boys. 'Ja, natuurlijk. Dat zal altijd blijven. Al verlies je met 7-0. Dat maakt niet uit. Daar is geen discussie over mogelijk', sprak bestuurslid Peter Buitenhuis na afloop van de wedstrijd.