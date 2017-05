NEC móet weer, dauwtrappen in De Hoge Veluwe en glijplezier in Nijmegen. Dit is het nieuws van donderdag 25 mei.

ARNHEM - NEC moet nog twee keer pieken dit seizoen, bikkels staan vroeg op om te dauwtrappen en glijbaanplezier in Nijmegen. Dit is het nieuws van donderdag 25 mei.

Nog twee belangrijke wedstrijden voor NEC

Voor NEC staat er donderdag wéér een belangrijke wedstrijd op het programma. De Nijmegenaren spelen in Breda tegen NAC voor een plek in de eredivisie. In de vorige ronde won NEC vrij gemakkelijk van Emmen (1-0 en 1-3). NAC had meer moeite met Volendam (2-0 en 2-2). De winnaar van het tweeluik - de return in Nijmegen wordt zondag gespeeld - speelt volgend seizoen in de eredivisie. De verliezer moet een divisie lager zijn kunsten vertonen.

Dauwtrappen voor dag en dauw

Waar een groot aantal mensen waarschijnlijk lekker uitslaapt op Hemelvaartsdag, zijn er ook fanatiekelingen die vandaag voor dag en dauw opstaan. Deze groep gaat onder andere in Het Nationale Park De Hoge Veluwe dauwtrappen. Hierbij staan mensen 's ochtends heel vroeg op om een wandeling in de natuur te maken. Het park gaat al om 06.00 uur open voor wandelaars, fietsers en ruiters. Automobilisten mogen pas vanaf 08.00 uur het park in.

Glijbaanplezier in Nijmegen

En waaghalzen kunnen vanaf vandaag glibberen en glijden in het centrum van Nijmegen. Daar zijn de bekende trappen langs het casino bij de Waalkade weer omgetoverd tot een megawaterglijbaan. Ook is er een strand nagebouwd, met chill-out stoelen, een bar met cocktails en muziek. De glijbaan (en het strand) staat er tot en met zondag.

Zie ook: Superlange waterglijbaan komt terug: 'Langer, breder, steiler en nog extremer'